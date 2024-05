Area di crisi complessa, aperto il bando da 3 milioni su ricerca e sviluppo sperimentale

I progetti, per essere ritenuti ammissibili, devono avere un costo non inferiore ai 200 mila euro e potranno essere presentati fino al 5 giugno attraverso lo sportello "Bandi On Line" di Filse. Sono consentiti interventi per: spese del personale (al max 70%); costi relativi a strumentazione e attrezzature; costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti (al max 40%); altri costi d'esercizio (es: materiali, forniture); spese generali.