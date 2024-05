Un weekend ricco di eventi al Museo della Ceramica di Savona

Il prossimo weekend sarà ricco di iniziative: venerdì 24 maggio, alle 17.30, il Direttore Scientifico del Museo della Ceramica di Savona, Luca Bochicchio, propone la conferenza “L’ultimo scontro. Martini vs Farfa nel nome di Boccioni”: l’intervento ripercorrerà il rapporto tra Arturo Martini e Umberto Boccioni a partire dal ritrovamento della corrispondenza con il futurista Farfa. Il convegno andrà in scena nella sala conferenze della Pinacoteca Civica di Savona (ingresso piazza Chabrol 2).

Sabato 25 maggio, dalle 10 alle 12, è in programma il trekking urbano “Arturo Martini a Savona: tra opere pubbliche e collezioni private”, a cura di Carla Bracco e Magda Tassinari. La passeggiata condotta da due delle curatrici della mostra porterà i camminatori a scoprire dettagli e curiosità che rendono uniche le opere di Martini che decorano la città. Il trekking terminerà con una visita speciale al Museo della Ceramica (per partecipare è necessaria la prenotazione. Punto di ritrovo: Piazza Armando Diaz).

A livello di offerta educativa, due gli appuntamenti, già quasi sold out, per il weekend: venerdì 24 va in scena “Collage di tessuti”, laboratorio per adulti per creare la propria opera tessile e sabato 25 invece spazio ai bambini con il laboratorio “Il circo delle meraviglie”, che approfondirà una delle tematiche della mostra, il circo.