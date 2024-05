Albenga, Riccardo Tomatis: "Impegno e risorse per sviluppare la zona mare"

Il candidato sindaco Riccardo Tomatis si sofferma sul programma elettorale relativamente allo sviluppo della costa: "Alcuni progetti sono già stati realizzati ed è doveroso continuare su questa strada".

"Siamo pronti a mettere ancora più impegno e risorse nello sviluppo della nostra zona mare, costruendo sul successo dei progetti già realizzati durante l'ultimo mandato".

Guardiamo al futuro con entusiasmo e vogliamo fare di più. Ecco cosa abbiamo in serbo per la nostra costa: secondo lotto del pontile della pesca: lo amplieremo per renderlo ancora più accessibile e attrattivo per i turisti; rifacimento della passeggiata antistante il pontile, con illuminazione adeguata e nuovo arredo urbano; manutenzione della passeggiata lungomare, incluso il completamento della piantumazione delle palme nelle aiuole; promozione di nuovi eventi al mare, soprattutto in Piazzetta De Andrè, il cuore degli eventi estivi; interventi stagionali per il ripascimento di spiagge comunali e lidi privati, con interventi tempestivi in caso di emergenze; restyling dei campetti da bocce nel Parco Fiume Centa, in collaborazione con l'Ente gestore; modifica del Piano Utilizzo Aree Demaniali per creare nuove spiagge libere attrezzate e aree per attività sportive e associazionistiche".

"Stiamo lavorando per rendere la nostra zona mare ancora più accogliente e vivace, pronta ad accogliere residenti e visitatori con una vasta gamma di esperienze e attività. Non vediamo l'ora di poter realizzare tutte le novità", conclude Tomatis.