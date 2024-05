Dego 2024, il candidato sindaco Franco Siri incontra la cittadinanza e presenta il programma elettorale

Il candidato sindaco Franco Siri della lista civica "Siri Sindaco Tutti per Dego" si prepara ad incontrare la cittadinanza per presentare la sua squadra e il programma elettorale.

L'appuntamento è fissato per giovedì 30 maggio alle ore 18:30 presso il salone polifunzionale.

Il momento promette di essere un'occasione importante per i cittadini, poiché avranno l'opportunità di comprendere meglio le proposte e gli obiettivi che la lista intende perseguire per il bene della comunità. A seguire, è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti.