Elezioni Finale Ligure: questa sera il dibattito con i candidati sindaci all'auditorium di Santa Caterina

E' questa sera l'appuntamento con il dibattito elettorale di Finale Ligure. Angelo Berlangieri, Andrea Guzzi, Simona Simonetti e Maria Gabriella Tripepi (i quattro candidati in ordine rigorosamente alfabetico) risponderanno a una serie di domande sui principali temi di interesse per il futuro della cittadina rivierasca: dal turismo al lavoro, dalle aree di trasformazione urbanistica (ex Piaggio e Ghigliazza su tutti) alla manutenzione del territorio, dal sociale al mondo dei giovani.

Tanti saranno gli aspetti che cercheremo di toccare nel confronto elettorale di oggi, lunedì 20 maggio all'auditorium "don Franco Destefanis" del complesso monumentale di Santa Caterina in Finalborgo.

Nel corso della serata, con inizio alle ore 20,30 e accesso libero, gli aspiranti primi cittadini risponderanno, con un tempo prestabilito per ogni singola risposta per ogni candidato, alle domande poste dal nostro giornalista Mattia Pastorino.

Per l'occasione sono state selezionate anche alcune domande suggerite dai lettori.

La serata avrà anche uno scopo benefico: all'ingresso sarà posto un banchetto curato dalla Consulta del Volontariato di Finale Ligure, l'ente che da circa vent'anni riunisce le molteplici associazioni solidali del territorio. Il ricavato, con offerta libera, sarà destinato ai progetti attivi sul territorio comunale secondo le necessità di evidenza della Consulta.