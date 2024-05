Finale 2024, Guzzi prende le distanze dalla politica del "No": "Nuovi contenitori per esprimere idee e creatività, i giovani sono il nostro futuro"

Il candidato Andrea Guzzi incontra i giovani per ribadire le iniziative presenti nel suo programma: "Il consigliere con delega alle politiche giovanili sarà una novità assoluta nella storia del nostro comune".

Il gruppo presentato dalla lista Guzzi Sindaco pone grande attenzione al mondo del giovani e non crede che le ordinanze restrittive siano una soluzione per l’ordine pubblico: "La creazione di alternative per i ragazzi e la collaborazione, saranno le linee guida dell’amministrazione futura".

"Creeremo un palinsesto di eventi realizzato per rispondere alle esigenze di molte categorie di ospiti e residenti; dobbiamo dare risposte ai nostri giovani e intrattenerli con eventi creati ad hoc nelle nostre piazze. La soluzione, come sempre, sta nel trovare il giusto equilibrio fra tutte le fasce di età di cittadini e rispettare le reciproche esigenze", commenta Guzzi.

"Fra i nostri progetti, che già stiamo realizzando, c’è la creazione di contenitori dedicati dove i giovani possano esprimersi liberamente. Sinergie con il territorio, con le parrocchie, con i privati, con gli enti (come nel progetto già avviato con i Padri Benedettini di Finalpia) per far rivivere questi luoghi che potranno divenire spazi multifunzionali per giovani e anche per i meno giovani. Spazi per le feste, spazi per conferenze, dibattiti, spazi per la crescita personale e collettiva. Attività ludica e formativa".

"Abbiamo un piano per una nuova edilizia agevolata dedicata ai nostri giovani; vogliamo creare piani di inserimento nel mondo del lavoro, contando nelle fondamentali sinergie con scuole ed associazioni del territorio. Dobbiamo “intrattenere” i nostri giovani per poterli “trattenere”. Occorre ripopolare la nostra bella Città. I giovani sono al centro della nostra politica. Loro sono il nostro futuro", conclude il candidato sindaco Guzzi.