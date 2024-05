International Womens Club Torino presenta "L’Opera Contro La Violenza"

L’IWCT, un’istituzione benefica con sede a Torino e più di 250 membri di oltre 30 nazionalità, incluso quella Italiana, quest’anno festeggia 65 anni di attività. Fin dagli inizi, l’IWCT si adopera nella raccolta fondi per aiutare le donne in fuga dalla violenza. Qualsiasi forma di violenza, soprattutto la più subdola, la meno riconosciuta, quella che avviene, ignorata dai più e dalle Istituzioni, in ambito familiare. Gli incassi di questo IWCT 2024 Gala, saranno devoluti a SvoltaDonna, Centro Antiviolenza di Pinerolo, un’efficace organizzazione che offre un sostegno concreto, psicologico e pratico, alle donne in difficoltà e ai loro figli.

Un raffinato programma di melodie memorabili e indelebili da Verdi: Aida & La Traviata, Puccini: Tosca & La Rondine, Gershwin: Porgy and Bess offrirà agli intervenuti una serata indimenticabile, grazie alle splendide voci delle Soprano:

Laura Claycomb, vincitrice del Grammy Award, conosciuta per le sue note eteree, l’impeccabile musicalità e la magica presenza scenica, sui palcoscenici del Teatro Alla Scala, l'Opera di Parigi, l'Opera di San Francisco, l'Opera di Houston Grand, l'Opera di Los Angeles, il Grand Théâtre de Genève, il Théâtre de la Monnaie, la London Symphony Orchestra, la San Francisco Symphony, la Los Angeles Filarmonica, Le Concert d'Astrée e la Cleveland Orchestra, per citarne solo alcuni.

Fé Avouglan, Americana di origini togolesi e ugandesi, cantante lirica dalla voce eclettica, aperta alla sperimentazione, offre un repertorio che spazia dal canto lirico al jazz, al gospel, al canto world ed è apparsa, tra gli altri, al Festival Pucciniano, presenza ricorrente sul palcoscenico del Teatro Stabile di Torino.

Le artiste saranno accompagnate al gran pianoforte dalla pianista svizzera Dana Musca, che oltre ad essere professoressa presso l’Institut Ribaupierre di Losanna, è un’appassionata sostenitrice dei diritti femminili. Un aperitivo di benvenuto, con pregiati vini e spizzichini, compreso nel prezzo delle poltrone Superstar Patron, a pagamento per gli altri posti, sarà servito nell’atrio e nel giardino del Collegio, alle 19.

Teatro Collegio San Giuseppe

29 maggio 2024, a partire dalle 19

Via San Francesco da Paola 23, 10123 Torino