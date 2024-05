Raduno bandistico a Finale Ligure, ecco il programma

Il Corpo Bandistico Maria Pia organizza un raduno bandistico. L'appuntamento è fissato per la mattina di domenica 26 maggio.

All'evento prenderanno parte cinque bande che si riuniranno alle ore 10 in piazza Abbazia per poi muoversi in sfilata attraverso: via Madonna, Ponte Caterina Boncardo, via Molinetti, via Porro, via Genova, SS1 fino all'Arco di Carlo Alberto (Hotel Colibrì), via Colombo, piazza Vittorio Emanuele II (dove si terranno le esibizioni delle bande partecipanti).

Indicativamente alle 11:30 si riformerà la sfilata per via Garibaldi, via Pertica, via Bolla, lungomare Augusto Migliorini, lungomare Italia, attraversamento corso Europa in via Drione, via Santuario, ponte San Benedetto, per tornare infine in piazza Abbazia alle ore 12:30.