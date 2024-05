Savona, "Festa in Sistina" con i ragazzi delle scuole

Anche quest'anno il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina, unitamente al Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli, organizza la "Festa in Sistina", un evento dedicato agli istituti che hanno partecipato al "Natale in Cattedrale" e in particolare all’allestimento delle cappelle laterali nel periodo natalizio. Un'esposizione creativa a carattere presepiale, con una sottolineatura interculturale e inclusiva, carica di energia e positività, ha occupato per più di un mese gli spazi messi a disposizione nella Cattedrale per le classi aderenti all’iniziativa.