Andora, tante presenze per gli incontri sul territorio della lista Demichelis sindaco

Incontri operativi, di condivisione di intenti, analisi dei problemi e proposte concrete con i Commercianti, con gli abitanti di Colla Micheri e con il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Tre affollate riunioni hanno caratterizzato la giornata di ieri nel corso della quale i candidati della lista Andora Più Demichelis Sindaco hanno incontrato i Commercianti, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli abitanti di Colla Micheri.

"Incontri operativi, come è sempre stato in questi dieci anni, caratterizzati da dialogo, condivisione di intenti, analisi dei problemi e di proposte concrete e attuabili per il futuro di Andora - dichiara il candidato sindaco Mauro Demichelis - Con tutti piena disponibilità all'ascolto. Abbiamo presentato le opere avviate, come la pista ciclabile, il porto, la rigenerazione di Borgo Castello che daranno a breve opportunità economiche a tutta Andora, più lavoro e occupazione tutto l'anno, rendendola più attrattiva. Il tutto risolvendo definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico. Nei momenti di crisi siamo stati al fianco, con agevolazioni e contributi a fondo perduto, degli operatori economici a cui riconosciamo la grande capacità di reazione dimostrata, anche nei periodi più delicati".

Mauro Demichelis ha incontrato il Gruppo Comunale di Protezione Civile e Aib da cui ha ricevuto un dono di ringraziamento per il tempo dedicato alle attività con il gruppo di volontari .

"Ringrazio il Gruppo Comunale di Protezione Civile e Aib per il bel riconoscimento che mi è stato dato - ha dichiara Demichelis - Sono io grato a questi ragazzi, con cui ho condiviso notti e giorni di lavoro, a contrasto degli incendi o per arginare e prevenire i danni degli eventi meteo. Sono stati molto professionali, presenti e sempre disponibili umanamente e con le loro capacità. Confermo il sostegno economico fin qui attuato dall'amministrazione con la fornitura di attrezzature, la manutenzione e l'acquisizione di mezzi e quanto altro sarà loro necessario".

Riunione affollata anche nel borgo di Colla Micheri."Agli abitanti di Colla Micheri ho ribadito un impegno che vale per tutto l'entroterra e le frazioni: più impulso alle manutenzioni ordinarie e a quelle specifiche delle zone, continuità nel corso dell'anno nelle operazioni di sfalcio e posa degli asfalti e promozione, anche con eventi, delle attrattive ambientali e turistiche - ha concluso Mauro Demichelis.