Moglio, verso la conclusione i lavori per il restyling del campetto sportivo polifunzionale

Col montaggio dei giochi nella nuova area attrezzata per i bambini, cui seguirà nei prossimi giorni la posa del tappeto antinfortunistico, si avvia alla conclusione l'importante progetto di ristrutturazione del campetto sportivo polifunzionale e dell’area gioco della frazione alassina di Moglio.

I lavori hanno preso il via negli scorsi mesi a seguito della convenzione approvata dalla Giunta e sottoscritta tra il Comune di Alassio e la società La Fratellanza di Moglio, proprietaria del terreno, cui è stato concesso il diritto di superficie ad uso pubblico delle aree.

La spesa per la realizzazione del progetto, diretto dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, è pari a 525mila euro, sostenuta per 300mila euro dalla Fratellanza e per 225mila euro dall'Amministrazione con fondi propri di bilancio.