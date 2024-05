Simonetti: "'Scelgo Finale' è l'unica lista per amministrare la Città con una politica di centrosinistra"

"La lista "Scelgo Finale" si conferma l'unica proposta per amministrare Finale con una politica di centrosinistra. I referenti di spicco che sono arrivati a Finale per sostenere le altre liste ne evidenziano senza ombra di dubbio l'adesione a destra".

Cosi commenta il candidato sindaco Simona Simonetti che aggiunge: "A inaugurare la lista Berlangieri è arrivato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ed il ministro Zangrillo (entrambi di Forza Italia) mentre a sostenere Guzzi sono arrivati il viceministro Rixi ed il senatore Ripamonti (entrambi della Lega) infine a sostenere Luca Battaglieri della lista Berlangieri arriverà oggi Gianni Alemanno (ex sindaco di Roma con Alleanza nazionale) ora rappresentante nazionale di una forza a destra di questo governo".

"'Scelgo Finale', al contrario, si candida per rappresentare tutti coloro che non si sentono rappresentati dal governo Meloni, dal governo regionale Toti o che non vogliono ancora più destra. Siamo una lista nuova nei metodi e nelle proposte e nel non nasconderci dietro l'aggettivo civico per mascherare l'appartenenza politica".

"Crediamo che il primo atto di trasparenza di un candidato Sindaco dovrebbe proprio essere non nascondere la propria visione politica. I candidati della lista 'Scelgo Finale – Simonetti Sindaco' hanno competenze e ambiti differenti ma hanno tutti una cosa in comune: non vanno a destra - conclude Simonetti - Tutti insieme ci proponiamo per amministrare, per fare le cose, senza la brutta politica degli affari".