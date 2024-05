Pedalata elettorale per "SìAmo Millesimo", il candidato sindaco Benzi: "Consegneremo il programma elettorale in bicicletta"

Partendo da questo slogan la candidata sindaca Manuela Benzi, insieme a tutti i candidati consiglieri della lista “SìAmo Millesimo”, consegneranno il loro programma ai millesimesi in sella alla loro bici.

Saranno cinque le tappe lungo le vie e le piazze del paese. Da via Trento e Trieste ad Acquafredda passando per Piani della Madonna, centro storico, via Marconi e località Braia.