Festa della Repubblica, il Molo 8.44 aperto anche il 2 giugno

Con l’arrivo della primavera è ancora più piacevole intrattenersi in lunghi pomeriggi di shopping divertente.

Il Molo 8.44 è aperto tutta la settimana e sarà aperto anche domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, per farti trascorrere la giornata festiva in famiglia all'insegna dello shopping e del relax.

"Sia che tu stia cercando l'outfit perfetto per l’aperitivo delle vacanze in riva al mare o semplicemente necessiti di giocattoli, abbigliamento sportivo o necessaire per la casa, al Molo 8.44 troverai tutto ciò di cui hai bisogno - dicono dalla direzione - Non perdere l'opportunità di scoprire le ultime tendenze e goderti una piacevole giornata di shopping nel cuore di Vado Ligure. Il Molo 8.44 ti aspetta, pronto a farti vivere un'esperienza di shopping indimenticabile, anche il 2 giugno".