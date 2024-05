Musica, un premio per ragazzi dedicato all'ex 'Matia Bazar' Giancarlo Golzi

“Dare uno spazio nella realizzanda Casa dei Cantautori liguri, nell’ex Abbazia di S. Giuliano a Genova, all’importante figura di Giancarlo Golzi e prevedere anche l’istituzione di un premio o di una borsa di studio per giovani musicisti del nostro territorio. E’ l’impegnativa dell’ordine del giorno che è stato approvato oggi dal consiglio regionale e che ho presentato insieme ai colleghi di tutte le forze politiche del territorio. Il batterista nato a Bordighera nel 1952 e prematuramente scomparso nel 2015, è stato uno dei fondatori del popolare gruppo musicale ‘Matia Bazar’ nonché uno dei grandi musicisti e parolieri italiani e liguri più importanti della musica leggera. Con il suo gruppo ha vinto il Festival di Sanremo per due volte nel 1978 con ‘E dirsi ciao’ e nel 2002 con ‘Messaggio d’amore’. Con i ‘Matia Bazar’ ha contribuito a scrivere altre canzoni tra le più belle del panorama italiano come ‘Vacanze romane’, ‘Brivido caldo’, ‘Questa nostra grande storia d’amore’ e ‘C’è tutto un mondo attorno’ col suo bellissimo assolo di batteria. Inoltre, Giancarlo Golzi è stato un grande professionista amato non soltanto per la sua arte, ma anche per la sua semplicità, gentilezza e umiltà: caratteristiche che sono un esempio da seguire per i nostri giovani. Tra l’altro, il Comune di Bordighera gli ha recentemente intitolato il Teatro del Palazzo del Parco. Visto e considerato che ha sempre dimostrato un profondo amore per la Liguria e per la sua Bordighera, dove vive tuttora la famiglia Golzi, è quindi necessario un concreto riconoscimento a questa importante figura che ha dato lustro alla nostra regione”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale della Lega Sonia Viale.