Inchiesta corruzione in Liguria, le opposizioni sfiduciano Toti: il 4 giugno la resa dei conti in consiglio regionale

Come stabilito dal regolamento del consiglio regionale, la mozione depositata questa mattina da Fabio Tosi (M5S) deve essere discussa entro tre giorni e non oltre i dieci giorni dal momento della sua presentazione. L’Ufficio di Presidenza riunitosi al termine della seduta ha stabilito la data di martedì 4 giugno per la discussione e la votazione della mozione. Convocazione alle 10 e prosecuzione fino al termine della discussione.