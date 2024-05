Celle, strappati i manifesti elettorali della lista "Idea Comune". Il candidato Gadina: "A prevalere è il 'non darci conto' e avanti sempre"

"Dopo gli innumerevoli attacchi sui social - di ogni genere - dopo le locandine dei nostri vari incontri distaccate e rimosse che ho verificato personalmente nei giorni scorsi finalmente (lo dico con tutta l'ironia) posso lamentarmi un po' anch'io, come candidato sindaco e collettivamente come lista Idea Comune x Celle Ligure per questo 'sfregio' che ho fotografato poco fa - spiega il candidato alla carica di primo cittadino - Un pochino di umana tristezza la percepisco ma a prevalere è il 'non darci conto' e avanti sempre. Con seria leggerezza e un sorriso. Sempre".