Un mese esatto al Memorial Morena, in arrivo anche il Trofeo Fabio Gardella

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio torna il Memorial Morena firmato Sportiva Sturla. Sarà la trentasettesima edizione della rassegna natatoria internazionale promossa dal Comune di Genova e della Regione Liguria con la partecipazione di Coni, Federazione Italiana Nuoto e Lega Europea di Nuoto, inserita all’interno del palinsesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Ultimi giorni a disposizione delle società sportive della FIN per perfezionare le iscrizioni, già oltre quota 1200 le presenze gara con anche il coinvolgimento di diversi paesi europei.



Una manifestazione nel solco della tradizione ultra cinquantennale ma con tante novità, a partire dalla finale in modalità "skin race" per la categoria Cadetti . Tutto questo per allargare la partecipazione anche a chi, a causa della lunga sospensione, non ha potuto vivere la magia del Morena tra il 2020 e il 2023. La manifestazione vedrà, quindi, scendere in acqua atleti nati tra il 2004 e il 2015. Gli atleti delle categorie Esordienti B e Cadetti possono partecipare ad a tutte le gare in programma (quattro), gli atleti delle categorie Esordienti A, Ragazzi e Junior possono iscriversi ad un massimo di cinque gare. Il programma prevede, quindi, ben 168 sfide tra venerdì (inizio gare ore 15), sabato (ore 9) e domenica (ore 9).

Domenica 16 giugno appuntamento con il Memorial Fabio Gardella, giunto alla sua quinta edizione per celebrare la figura del pioniere della discipline in Italia. E' una manifestazione di nuoto per salvamento aperta alle categoria Master-Amatori-Propaganda con gare in mare a partire dalle ore 10:00, gare in piscina alle ore 15:00. Prevista grande partecipazione e sicuro divertimento con la presenza delle atlete e degli atleti della Sportiva Sturla reduci dalle ottime performance dei Campionati Italiani di Riccione. Per informazioni ed iscrizioni scrivere a m.omero@sportivasturla.it