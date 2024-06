Liste d'attesa e intramoenia, Tosi (M5S): "Il dl '98 si ricorda solo quando fa comodo"

"Stiamo rasentando il ridicolo, ma va bene così se questo significa che i cittadini liguri potranno farsi visitare e non rinunciare alle cure. Tuttavia, dobbiamo rammentare all’esecutivo regionale che, come M5S, abbiamo ripetutamente portato in aula l’annosa questione delle liste d’attesa. E fino allo sfinimento abbiamo ricordato loro che quando le liste sono bloccate o i tempi di attesa troppo lunghi, per visite ed esami diagnostici, la legge aiuta: si può infatti chiedere l’autorizzazione alla prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi, oltre al ticket. Merito del decreto legislativo del 1998, peraltro recentemente citato dal Difensore civico".

Ad affermarlo è, in una nota, il capogruppo in Regione Liguria del Movimento 5 Stelle, Fabio Tosi, tornando sulla vicenda dello smaltimento delle liste d'attesa col ricorso alle prestazioni ospedaliere erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale facendo riferimento all'ultima pronuncia a tale riguardo da parte del

"In estrema sintesi, per avviare la procedura basta compilare un modulo, informando correttamente i cittadini - ricorda Tosi - Il centrodestra queste cose se le ricorda solo ora per dare fiato alle trombe nazionali e di parte? Ricordo all’assessore competente Gratarola che il 24 maggio scorso, a una nostra interrogazione in aula rispose di ritenere 'possibile che non debbano sussistere per le aree di intervento regionale le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni previste dall'articolo 3 del comma 13 del decreto legislativo del 1998'".

"Morale - continua il pentastellato - Regione disse chiaramente di non voler far rispettare la legge che consente le visite entro un tot giorni. E oggi che fa? Lavora 'per trovare un accordo e una definizione univoca su tutto il territorio regionale per consentire ai nostri concittadini di affidarsi alla prestazione in intramoenia pagando solo il ticket'. Beh, che dire? Complimenti vivissimi: era l’ora. La prossima volta, magari, anziché mettersi di traverso a una proposta del M5S solo per partito preso, provino a pensare al bene dei cittadini".