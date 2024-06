Elezioni, affluenza ore 19 nel Savonese: 47,39% per le Europee, 56,05% per le Comunali

Sono stati pubblicati i dati relativi all'affluenza alle urne nel savonese alle ore 19 di questa seconda e ultima giornata di voto.

Per le Europee, in provincia di Savona hanno votato il 47,39% degli aventi diritto. Anche in questo giro di aggiornamenti ha registrato la percentuale più alta in regione. A Genova hanno votato il 42,30%, Imperia 43,32% e La Spezia 43,19%. In totale in Liguria hanno espresso la propria preferenza il 43,48%.

Per ciò che riguarda le Amministrative, hanno votato il 56,05% degli aventi diritto nei 40 Comuni chiamati al voto. Tra questi figurano Albenga (56,20%), Finale Ligure (54,83%), Pietra Ligure (52,93%), Vado Ligure (52,86%) e Millesimo (55,41%). L’affluenza più alta si è registrata a Onzo con il 72,19%.Il Comune che ha registrato l’affluenza minore è Osiglia con il 38,42%

I seggi rimarranno aperti fino alle 23.

Gli scrutini per le Europee inizieranno alle 23, appena chiuse le urne. Quelli per le Amministrative, invece, scatteranno alle 14 di lunedì 10.