"Il Barocco incontra il Folk" al Santuario di Savona, sabato 22 giugno con il Voxonus Festival

Sabato 22 giugno alle 21.15 il Voxonus Festival illuminerà il sagrato del Santuario di Nostra Signora di Misericordia a Savona con il concerto "Il Barocco incontra il Folk" interpretato dal Voxonus Duo (Maurizio Cadossi e Claudio Gilio) e le percussioni etniche e storiche di Flavio Spotti.

La formazione, attiva da diverse edizione del Festival, è anche tra le più apprezzate per la capacità di collegare epoche e luoghi solo apparentemente lontani, ma che hanno contribuito a creare quel meraviglioso mosaico del Barocco europeo da tredici anni al centro del Voxonus.

Il concerto rientra nel cartellone di Savona Estate 2024 che il Comune di Savona dedica alla valorizzazione del Santuario come quartiere savonese particolarmente vicino a iniziative culturali e in particolare musicali.

Il programma. Con il duo in residence formato da Maurizio Cadossi, violino, e Claudio Gilio, viola, affiancati dalle rare percussioni antiche ed etniche di Flavio Spotti, Voxonus incasella un mosaico di sfumature musicali. L'ensemble intreccia con maestria e vividezza lo stile barocco più puro alle tradizioni folkloristiche di varie culture. Il repertorio si sposta dalle isole del Nord al Medioriente, fino all’India, e comprende brani di Solomon, Henry Eccles, Playford, Kircher, Lully e la celebre "Follia" di Arcangelo Corelli, rivisitati anche in chiave contemporanea. Le percussioni, sapientemente raccontate da Spotti, conferiscono all'interpretazione di queste danze un fascino magnetico che arricchisce l'esperienza di scene belliche, riti ancestrali e melodie popolari.

"Il Santuario di Nostra Signora della Misericordia è un punto di riferimento fondamentale nei percorsi mariani e sorge in una frazione molto cara alla storia savonese: un'area che il Comune sta attivamente valorizzando. Custodisce preziose opere barocche di artisti come Domenichino, Bernardo Castello e un celebre altare del Bernini. Il Voxonus Festival si impegna a promuovere la rinascita culturale attraverso un ricco calendario di eventi che unisce musica, arte e turismo, e lo fa anche esplorando contaminazioni con altri generi, promuovendo un’esperienza culturale innovativa e dinamica, come dimostrato dal concerto di sabato". Così Claudio Gilio, presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona e direttore artistico del Festival.

Il Festival è però anche occasione di incontro, scambio di idee e promozione culturale che valica i confini cittadini. I sostenitori e i partner lo dimostrano: Comune di Savona e gli altri Comuni partner, Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Savona e Fondazioni De Mari, CRT e CRC, nonché Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi, Unione Utenti Porto Savona-Vado, Isomar e Rotary Club Saluzzo.

Voxonus vanta inoltre la stretta collaborazione con la Direzione regionale Musei Liguria e con il Collegio Einaudi di Torino, oltre al patrocinio della Regione Liguria.

Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al chiuso.