Traffico in tilt a Genova per i blocchi a porto, Vaccarezza (Forza Italia) arriva tardi in consiglio e si scaglia contro i manifestanti: “Sono dei nazicomunisti”

Il blocco dei varchi portuali da parte dei manifestanti a sostegno del popolo palestinese arriva a scaldare il dibattito in consiglio regionale. A Genova è una giornata nera per il traffico, il corteo ha portato a rallentamenti e blocchi della circolazione che hanno avuto ripercussioni anche sui lavori dell’assise con diversi consiglieri arrivati in ritardo in via Fieschi.