Voltri, l’oliveto storico di Villa Duchessa di Galliera è Presidio Slow Food

“Tempo fa vi avevamo detto che sarebbe arrivato un riconoscimento di importanza straordinaria. Da oggi il nostro oliveto storico è Presidio, inserito negli elenchi degli 'Olivi Secolari nei Presidi Slow Food'”. Ad annunciarlo, con una certa punta d’orgoglio, è lo staff di Villa Duchessa di Galliera di Voltri, che dopo anni di lavoro ha visto premiata la propria costanza e cura: “La storia del recupero dell'oliveto parte nel 2018 con la fondamentale presenza di Luca Ferrando e Michele Montano, studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Marsano che fecero accelerare i tempi per il recupero degli orti storici e dell'oliveto stesso durante il loro stage - spiegano ancora dalla Villa -. Grazie al loro professore Marcello Maimone sono state fatte ricerche storiche, studi, identificate le varietà con il nostro Direttore Scientifico ed è stato prodotto nuovamente l'olio extravergine, l'Olio della Duchessa.

L'oliveto è diventato uno spazio didattico che riserviamo alle scuole. Non sono utilizzati prodotti nocivi per l'ambiente e per gli insetti impollinatori. I concimi provengono da stalle vicine al parco. Nel corso degli anni abbiamo accolto tanti ragazzi e bambini. Il riconoscimento, assegnato proprio a Sistema Paesaggio che cura gli Orti Storici, è stato dato, ci ha riferito Mauro Pizzato, proprio per il fondamentale ruolo didattico svolto dalle realtà che operano nel parco, assieme al rispetto dei metodi antichi di coltivazione e alla salvaguardia del paesaggio agrario storico plurisecolare del parco. Era nostra precisa intenzione salvaguardare e riportare alla vocazione originaria quella che era una vera e propria azienda agricola dei Duchi di Galliera”.

Cura e attenzione riescono a portare una nuova eccellenza nella delegazione ponentina, definita dal team della Villa “un sogno divenuto realtà”: “Nel 2022 Eataly ha deciso di realizzare un laboratorio per la difesa degli insetti impollinatori proprio nel cuore dell'Oliveto. Alcuni rappresentanti di Slow Food parteciparono all'evento incuriositi proprio dall'oliveto e iniziarono a chiedere informazioni sino al prestigioso invito a chiudere Slow Fish al Porto Antico. Oggi siamo qui a festeggiare questo importante riconoscimento, e le persone da ringraziare sono moltissime. Tra queste Luciano Barbieri di Slow Food, Gianni Bruzzone di 'Baccicin do caro' che ci hanno sempre sostenuto non solo per questo progetto. Il Comune di Genova - Genoa Municipality nella persona dell'Agronomo Pierpaolo Grignani. Tutti i volontari che in questi anni hanno dato una mano sono stati preziosi e importanti nella realizzazione di questo sogno divenuto realtà. A settembre, per la raccolta delle olive, tempo permettendo, faremo una grande festa per ringraziare tutti”.

L’oliveto storico diventato oggi Presidio Slow Food sarà la cornice del nuovo spettacolo itinerante del Teatro della Tosse, intitolato ‘Oniricon – Sogni che camminano nel bosco’, in scena dal 4 al 28 luglio: un lavoro ispirato al mondo del sogno, con la sua dimensione inafferrabile ed immensa, misteriosa ed antica, assolutamente perfetta per gli scenari naturali del parco ed i suoi percorsi magici, da scoprire anche in occasione del meritato riconoscimento.