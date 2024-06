Maltempo in Piemonte e Valle d'Aosta, Regione Liguria: "La nostra Colonna mobile di Protezione civile pronta a partire"

"Regione Liguria è vicina alle comunità colpite dall'alluvione in Piemonte e Valle d'Aosta. Stiamo seguendo l'evolversi della situazione con l'isolamento di decine di persone in diverse zone del Piemonte e di alcuni comuni valdostani, a causa di frane, smottamenti e dell'esondazione dei torrenti. Come Regione siamo a disposizione per offrire il supporto della nostra Colonna mobile di Protezione civile, pronta a partire in caso di necessità. Il nostro ringraziamento è rivolto alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, ai volontari e alle Forze dell’ordine che stanno lavorando senza sosta".

Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito le due regioni del nord ovest