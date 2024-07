AC Cuneo 1905 Olmo: ambizioni importanti e diverse novità per la stagione 24/25 (Video)

Ambizioso e rinnovato, nell'organigramma dirigenziale e nella rosa dei giocatori, l' AC Cuneo 1905 Olmo punta deciso ad un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza 24/25.

Un concetto emerso chiaramente nel corso della conferenza stampa svoltasi venerdì 5 luglio nel Salone d'Onore del municipio, iniziata con l'ufficializzazione del nuovo presidente che sarà Luca Allasia, che riceve il testimone da Mauro Bernardi (il quale rimane con l'incarico di direttore generale).

Flavio Borgna sarà vicepresidente della società, continuando a sostenerla attraverso il marchio Bongioanni mentre Main sponsor sarà Gabetti Group (al tavolo dei relatori l'amministratore delegato Roberto Busso).

Infine la squadra, come detto, rinforzata con nomi particolarmente interessanti. Su tutti quello del bomber Giuseppe Ponsat. Poi il portiere Simone Cavalieri, i difensori Federico ed Ettore Giraudo e Raffaele Bosio, il centrocampista (in via di definizione) Daniele Galfrè.