Non ce l’ha fatta la bimba di sei anni soccorsa in piscina a Sesta Godano

La bambina di sei anni di Sestri Levante che lo scorso giovedì 4 luglio è stata soccorsa nella piscina di Sesta Godano, in provincia di Spezia, non ce l’ha fatta. Lo comunica in una nota l’ospedale Gaslini, in cui era stata ricoverata: “Con profondo rammarico, la Direzione Sanitaria dell’Istituto Gaslini comunica l'avvenuto decesso della bambina di 6 anni che era stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Terapia Intensiva, essendosi da poco concluso il periodo di osservazione. La bambina era stata trasportata al Gaslini dopo un incidente in piscina a Sesta Godano, nello spezzino. Nonostante gli sforzi tempestivi e coordinati del personale medico del 118, la piccola non è riuscita a superare la gravità della situazione.

L'Ospedale Gaslini esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di immenso dolore” si legge nella nota.

La piccola era stata trovata in acqua immobile: nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni erano apparse subito disperate.

Alla famiglia le più sentite condoglianze della Redazione.