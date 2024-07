Carcare, De Vecchi: "No a salti di gioia per l'arrivo di una novità 'green', salvo un entrata extratributaria per l'occupazione del suolo pubblico"

"Per introdurre la finta rivoluzione 'sostenibile' (sono globalmente noti i costi produttivi delle batterie propulsive) delle auto elettriche, il Comune di Carcare rinuncerà allo spazio pubblico dedicato a 9 parcheggi in tre diverse aree del paese, cedendone, secondo convenzione, per diversi anni l'uso ad un privato (nel nostro caso Duferco), sul quale lo stesso incasserà dei denari per vendere corrente elettrica. In cambio l'ente pubblico non paga nulla per costruire le infrastrutture/le colonnine (ci mancherebbe) ma, non è propriamente corretto considerare l'operazione pubblicamente gratuita".

Così Christian De Vecchi, consigliere comunale del gruppo di opposizione "Insieme per Carcare".

"Diverso sarebbe se l'ente pubblico facesse pagare il suolo pubblico alla società che installa le colonnine elettriche, come accade per i dehors estivi dei locali di somministrazione - prosegue De Vecchi - Se il pagamento è scritto nella convenzione bene, perché questo dovrebbe essere il movente per cui un comune rinuncia a spazi fruibili da tutti per il vantaggio economico di un privato venditore di corrente elettrica che garantisce un servizio per pochi utenti. Consideriamo infatti la non trascurabilità di un altro aspetto, si tratta di una rinuncia di parcheggi pubblici utilizzabili da tutti, a favore di 6 spazi utilizzabili da percentualmente poche persone dotate di auto elettriche. E infine, l'auto elettrica a listino delle case produttrici, non è propriamente considerabile come accessibile a tutti".