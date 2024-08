Un uomo di 86 anni è stato trovato morto a causa di un colpo di arma da fuoco. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto si tratterebbe di un gesto volontario.

L'uomo è stato trovato in una zona semi isolata dove è arrivato con la sua macchina.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della croce bianca di Carcare e l’elicottero Grifo, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.