Progetto Co-finanziato dall’Unione Europea “Twinning In Community” promosso da Quiliano e Ajdovščina

Il progetto “Twinning In Community” promosso dal Comune di Quiliano ed il Comune di Ajdovščina (Slovenia) avrà inizio con l’evento organizzato nel Comune di Quiliano dal titolo “A gymnasium for democracy and reading to join” nei giorni 6/7/8 settembre 2024, e sarà sostenuto dall’adesione di tutti i partner internazionali e nazionali locali che garantiranno una pluralità di intenti secondo i principi del gemellaggio.

L'impatto auspicato è quello di offrire modalità condivise per sviluppare nuovi rapporti di gemellaggio intergenerazionale, alimentati anche dal dialogo virtuoso sul ruolo dell’Unione Europea nel sostegno alla pace e alla cooperazione tra i popoli, secondo l’Agenda 2030.

Il sostenimento dei diversi partner sui due territori rappresenta un valore aggiunto al progetto “TIC” e contribuirà al raggiungimento degli obbiettivi del progetto.

I partner del progetto sono: A.I.C.C.R.E. Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa – Federazione della Liguria (favorisce e sostiene gli enti locali nel loro processo di europeizzazione ed integrazione); Rete dei Comuni Sostenibili (accompagna i Comuni nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite); Società Cooperativa A.R.C.A. (tutela l'infanzia, i giovani, gli anziani e le persone svantaggiate); Biblioteca Lavrič Ajdovščina (sostiene il lavoro con i giovani, il lavoro bibliopedagogico ed il lavoro con i gruppi speciali); Ajdovščina Friends of Youth Association (opera per migliorare la qualità della vita di bambini, adolescenti e famiglie).

E’ stato condiviso il Piano di Comunicazione con i partner associati del progetto al fine di garantire una pianificazione congiunta di tutte le attività e le azioni di comunicazione necessarie. Verrà inoltre costruito uno spazio digitale direttamente sui siti istituzionali dei due Comuni che permetterà agli interessati di accedere a tutte le informazioni del progetto e le successive integrazioni.