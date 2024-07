Mallare, l'Associazione Fermodellisti Valbormidesi apre le sue porte a curiosi e appassionati

L'Associazione Fermodellisti Valbormidesi di Mallare organizza un evento modellistico a tema ferroviario presso la sua sede, presso il Centro Culturale "Mons. Moreno" di via Cattaneo nella cittadina valbormidese.

Il sodalizio apre ad appassionati e semplici curiosi, dalle ore 21 alle ore 23, dal 14 al 16 luglio e dal 19 al 21 luglio.

Saranno visibili diorami e plastici ferroviari che rappresentano alcuni scorci della ferrovia litoranea di ponente: Piani d'Invrea, Chiariventi, solo per citarne alcuni; in concomitanza sarà organizzata dalla locale Pro loco la sagra gastronomica "Mallare sotto la tenda", in località Eremita.

A conclusione il giorno 31 luglio, alle ore 21, l'associazione presenterà nella sua sede il libro "Viaggio a Noli, storie e ricordo, diario di una stazione" di Fabio Sartori.