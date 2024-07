Pieve di Teco, weekend ricco di eventi: musica, balli, street food e anche la storia animeranno l'alta Valle Arroscia (FOTO)

Pieve di Teco si appresta a vivere un weekend all’insegna del divertimento, ma anche del ricordo storico. Un doppio appuntamento che vedrà protagonista la cittadina dell’alta Valle Arroscia grazie alla sinergia proficua tra il Comune, che ne ha dato il patrocinio, e l’associazione MD International.

Si inizia sabato sera dalle ore 21:00 presso il piazzale della Croce Rossa con la serata danzante a cura dell’orchestra “Rita e gli “Evergreen”: oltre alla buona musica ci sarà anche dell’ottima gastronomia grazie ad un accurato street food. Per info si può contattare il numero 340/7346457.

Domenica 14 luglio invece, 1° appuntamento con il “Memory of Mario Ponzoni”, che si svolgerà lungo il corso principale del paese, con una speciale ricostruzione dell'arresto di Mario Ponzoni. Dalle ore 09:00 prevista l’apertura dei campi storici e rievocatori in divisa. Saranno presenti attività divulgative che si esplicheranno attraverso accurate spiegazioni e didattica.

Alle 11:00 occhi puntati sull’inizio della ricostruzione dell’arresto di Mario Ponzoni davanti al Comune e a seguire, ore 11:30 circa , si svolgerà la celebrazione ecclesiastica con speciale ricordo di tutti i caduti delle due guerre mondiali.

Gli eventi in programma non finiscono qui. Alle ore 15:00 si svolgeranno ulteriori ricostruzioni storiche, sempre lungo il Corso Mario Ponzoni.

Per tutta la giornata i figuranti storici saranno a disposizione dei visitatori per domande e spiegazioni; in esposizione anche veicoli militari storici e un mercatino a tema. Per informazioni si può telefonare ai numeri 338/8299240 e 389/5142805.