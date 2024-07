Genoa, ora è ufficiale: Alessandro Zanoli è un nuovo calciatore rossoblù

Alessandro Zanoli è un nuovo giocatore del Genoa.

Dopo le visite mediche dei giorni scorsi e un corteggiamento cominciato mesi or sono, prima del trasferimento alla Salernitana, il laterale nato a Carpi il 3 ottobre del 2000, quindi ancora (per pochi mesi) ventitreenne arriva dal Napoli con la formula del prestito con opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il tutto per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni per l'acquisto.