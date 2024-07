Inchiesta corruzione in Liguria, il Riesame si riserva sull’appello di Aldo Spinelli

Il Tribunale del Riesame si è riservato in merito all’appello presentato da Aldo Spinelli, agli arresti domiciliari nella maxi inchiesta per corruzione che ha portato anche all’arresto del presidente Giovanni Toti lo scorso 7 maggio.

Secondo il suo avvocato, Sandro Vaccaro “non sussistono il pericolo di reiterazione del reato né quello di inquinamento probatorio”. Inoltre “Spinelli si è ormai dimesso da ogni carica, motivo per il quale abbiamo chiesto solo la sostituzione con una misura interdittiva”

Spinelli è stato arrestato con l’accusa di aver finanziato il comitato elettorale di Giovanni Toti in cambio di favori per la sua attività imprenditoriale al porto di Genova con la concessione per 30 anni del Terminal Rinfuse, oltre all’accelerazione per la pratica della spiaggia di Punta dell’Olmo.

Giovanni Toti intanto resta ai domiciliari, il Riesame ha respinto ieri la sua richiesta di revoca per i troppi “non ricordo” alle domande dei PM e per il rischio di reiterazione di reato.