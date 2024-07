Rigassificatore, Parrinello e Anselmo (PD): "I consiglieri regionali di centrodestra sentono avvicinarsi le elezioni"

Il dibattito politico sul rigassificatore si fa sempre più rovente. Per il centrosinistra il cambio di rotta della Regione è l'occasione per attaccare la maggioranza a Genova e a farlo sono Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Partito Democratico di Savona e Simone Anselmo, segretario cittadino del Partito Democratico di Savona.

"I consiglieri regionali di centrodestra sentono avvicinarsi le elezioni - dicono Parrinello e Anselmo - e la fifa inizia a farsi sentire. Diversamente non si spiegherebbero le loro giravolte sul tema del rigassificatore, giravolte che salutiamo con felicità se porteranno il risultato sperato, ma che non possono non farci sorridere".

"Per primo Vaccarezza - proseguono - una settimana fa, ha detto che era stato frainteso da tutti perché lui non aveva mai detto né sì né no al rigassificatore. Lasciamo ai lettori ogni commento). Poi Mai ha fatto sapere che la Lega aveva sempre avuto perplessità sull'impianto (non se ne era accorto nessuno, ma pazienza) e che era contento del fatto che Vaccarezza finalmente fosse arrivato alle stesse conclusioni".

Poi il riferimento all'incontro in Regione tra i sindaci interessati dal progetto e la Regione . "Ieri, in un incontro con i Comuni coinvolti - proseguono Parrinello e Anselmo - l'intera maggioranza si è detta disponibile a fermare l'iter per lo spostamento della Golar Tundra da Piombino al largo di Savona-Vado. Che dire? Un miracolo! Siamo felici di questo dietro-front, che testimonia la grande efficacia della mobilitazione di cittadini, associazioni, partiti e istituzioni del territorio contro il rigassificatore".

"Finora tanto Mai- spiegano i due dem - con le sue "perplessità" palesatesi solo questa settimana, quanto Vaccarezza (che ieri arrivava addirittura a proporre sindaci di centrosinistra come commissari per il rigassificatore), con il suo "non essere né a favore né contro" manifestato domenica scorsa, hanno sempre - sempre - votato contro tutti gli ordini del giorno tesi a bloccare l'arrivo della Golar Tundra davanti alle nostre coste e hanno sempre - sempre - fedelmente sostenuto le posizioni di Toti. Ha fatto bene il nostro consigliere Arboscello a presentare subito un Odg secco, che non consenta alibi ai consiglieri del territorio: se davvero sono d'accordo a fermare l'iter del progetto lo facciano, approvando il documento".

E concludono Emanuele Parrinello e Simone Anselmo: "Attendiamo ora gli atti ufficiali di Consiglio e Giunta: se il rigassificatore verrà bloccato sarà una grande vittoria del territorio unito contro una decisione che qualcuno voleva imporre con protervia e senza confronto. Alla luce di questa vicenda, nelle prossime settimane non ci stupiremmo affatto se Vaccarezza, Mai e gli altri consiglieri di centrodestra affermassero che le politiche di Toti non li hanno mai convinti, che non hanno condiviso nulla della sua gestione della sanità, della sua totale inerzia sulle questioni industriali e di chissà cos'altro. Ma non si illudano: i liguri non si faranno prendere in giro. Le responsabilità politiche dell'amministrazione Toti ricadono su tutti i consiglieri e su tutti i partiti che dal 2015 a oggi lo hanno sostenuto. Noi siamo pronti a proporre un'alternativa di Centrosinistra per voltare pagina e per porre fine, tra le altre cose, anche a questo modo di fare politica".