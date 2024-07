Pieve di Teco, violento incidente sulla statale 28: morto un motociclista

Violento incidente, nella tarda mattinata di oggi, sulla statale 28: un motociclista è morto dopo aver perso il controllo del mezzo.

Lo schianto è avvenuto nel tratto Pieve di Teco e Acquetico, l'uomo di 70 anni era originario della provincia di Asti ma residente in provincia di Milano, stava percorrendo la strada in direzione Piemonte. Per i soccorsi è stato subito mobilitato anche il Grifo di Albenga, ma l'intervento purtroppo è stato vano. Anche gli amici, che i moto seguivano l'uomo, hanno tentato di soccorrerlo, senza poter fare nulla.

Il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Pieve di Teco per eseguire i rilievi del caso e regolare la viabilità.

Dopo una temporanea chiusura al traffico in entrambe le direzioni, in prossimità del km 107,220 nel territorio comunale di Pieve di Teco, la strada è stata riaperta intorno alle 14,30.