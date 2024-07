Alleanza Verdi Sinistra, Nattero :"I liguri hanno diritto a un'amministrazione regionale trasparente e nel pieno delle sue funzionalità"

"La decisione del riesame di confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari per Giovanni Toti conferma la gravità della crisi istituzionale della Regione Liguria".

Così Carla Nattero segretaria regionale di Sinistra Italiana Liguria , interviene sull'inchiesta sulla Regione che ha portato agli arresti domiciliari per il presidente Toti.

"Risulta sempre più chiaro - spiega - che attendere i tempi della giustizia rischia di paralizzare il governo ligure. In particolare preoccupano le motivazioni del provvedimento che fanno emergere la gravità dell'operato del sistema di potere di Toti".

"Non sono più possibili rinvii di sorta - prosegue - i liguri hanno diritto a un'amministrazione regionale trasparente e nel pieno delle sue funzionalità. Continuare a ignorare la realtà, come fa l'attuale giunta nonostante sia decapitata, non solo rende impossibile il governo della Regione ma apre in Liguria una questione democratica".

"Pensiamo che Toti debba finalmente prendere atto della strada senza sbocco in cui ha trascinato il governo della Regione - conclude - e conseguentemente debba dimettersi. Alleanza Verdi Sinistra ritiene perciò fondamentale andare al voto al più presto e si sta adoperando, insieme alle forze dell'alleanza progressista, per costruire un'alternativa urgente e necessaria a Toti e al suo sistema di potere".