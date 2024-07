UFO in Liguria, nuovi avvistamenti e misteri irrisolti

L'Associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A.), guidata dall'esperto ufologo Angelo Maggioni, ha registrato un significativo aumento di segnalazioni di oggetti volanti non identificati (UFO) in Liguria. Gli avvistamenti, concentrati nell'area tra Genova e Finale Ligure, con particolare intensità nell'entroterra savonese, hanno coinvolto fenomeni osservati sia di giorno che di notte, attirando l'attenzione di ricercatori e pubblico. Gli oggetti osservati in direzione Sassello nelle prime settimane di luglio 2024 sono dettagliati di seguito con le analisi e le conclusioni dell'associazione.

Dettagli chiave degli avvistamenti: tipologie di UFO: Oggetti cilindrici di grandi e medie dimensioni (in diminuzione). Forme discoidali, ovoidali e sferiche, la maggioranza degli avvistamenti. Oggetti di piccole dimensioni con apparente consistenza materiale. Globi luminosi di vari colori e dimensioni, apparentemente immateriali.

Dimensioni e caratteristiche: diametro variabile da 20 cm a oltre 200 metri. Altezza generalmente compresa tra metà e un quinto del diametro. Forte emissione luminosa in varie tonalità, che può rendere difficile definire i contorni precisi.

Comportamenti osservati: velocità variabile da stazionamento a oltre 45.000 km/h (secondo rilevazioni radar). Capacità di manovra estreme: virate improvvise fino a 90°, accelerazioni e decelerazioni istantanee. Traiettorie complesse: movimenti a zig-zag, ondeggianti, pendolari. Possibilità di stazionamento a qualsiasi altitudine. Inclinazione variabile durante il volo, da orizzontale a verticale.

Effetti fisici e ambientali: generalmente silenziosi, con rare eccezioni di sibili o ronzii. Interferenze elettromagnetiche su veicoli e apparecchiature elettroniche. Anomalie nell'illuminazione di edifici e strade in prossimità degli oggetti. Effetti sull'acqua durante l'emersione di oggetti discoidali.

Il segnale misterioso di Genova: Intercettato da un operatore della Protezione Civile e radioamatore. L'incidente del segnale intercettato a Genova da un radioamatore della Protezione Civile, Davide Frino, apre nuovi interrogativi. È stato recentemente discusso anche con un esponente importante del progetto SETI. La valutazione sommaria sullo strano fenomeno ha portato a due possibili conclusioni: "Ci sono fenomeni di trasmissione che sono poco comprensibili o addirittura incomprensibili, gestiti come fenomenali. Da dove provengono? Un campo della ricerca militare di cui si conosce poco, alcuni velivoli militari che misurano ad esempio la profondità dell'acqua e della superficie terrestre che possono generare delle interferenze delle quali anche il SETI fatica a comprendere. Esiste un'azienda italiana che si chiama Officina Stellare, leader mondiale della tecnologia ottica applicata nel campo militare". Il segnale captato dal testimone Davide Frino è da ritenere misterioso qualora non risultassero attività sopra citate in quella zona. Un segnale a tutti gli effetti sconosciuto che potrebbe diventare interessante e collegato a un fenomeno artificiale non convenzionale qualora si ripetesse più volte, escludendo appunto apparati militari.

Analisi e ipotesi: A.R.I.A. suggerisce che questi avvistamenti potrebbero essere parte di un fenomeno di monitoraggio ambientale e sociale del nostro pianeta, in corso da decenni. La natura e il comportamento degli oggetti osservati sembrano indicare tecnologie molto avanzate, che sfidano le attuali leggi della fisica conosciuta.

Maggioni sottolinea: "Nonostante la vasta quantità di dati raccolti, siamo ancora lontani dal comprendere pienamente le leggi fisiche che governano questi fenomeni. La loro origine resta un mistero, ma l'impatto sulla nostra comprensione della realtà potrebbe essere rivoluzionario".

A.R.I.A. invita la comunità scientifica a un approccio aperto e rigoroso nello studio di questi fenomeni, sottolineando l'importanza di distinguere tra oggetti non identificati e l'ipotesi extraterrestre, aprendo una collaborazione attiva con l'associazione ufologica.

Appello alla cittadinanza: L'Associazione incoraggia i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti, fornendo il maggior numero possibile di dettagli, inclusi foto o video quando disponibili. Per segnalazioni o ulteriori informazioni, contattare A.R.I.A. alla seguente mail: angelomaggioni71@gmail.com.