Savona, “Doctor Valloria's got Talent” il nuovo spettacolo del personale dell'Asl il 20 al Priamar

Altro che Italia's got talent. Il “Doctor Valloria's got Talent”, spettacolo del personale Asl in programma il 20 luglio alle 20,15 alla fortezza del Priamar, promette di essere uno show di divertimento unico dove, medici, infermieri e altro personale dell'Asl proporranno diversi numeri.

Ci saranno sketch e musica e sul palco i dipendenti Asl si trasformeranno in ballerini, attori e cantanti con la mitica rock band del Medical Mistery Tour e con la partecipazione della Red Lass Band e Suite G.

L'ingresso è a offerta libera ( è gradita l'offerta minima di 15 euro) e il ricavato sarà devoluto alla Lega italiana contro la lotta dei tumori di Savona.