Pietra, nuovo gruppo consigliare di FdI, Silvia Rozzi: “E’ identitaria la separazione dalla Lista Indipendente”

“In occasione del consiglio comunale di Pietra Ligure del 19 luglio, ho annunciato la costituzione del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale, in continuità con il mandato appena trascorso”.

Lo scrive in una nota la consigliere comunale di Pietra Ligure Silvia Rozzi.

“Ritengo che la mia candidatura nella lista contrapposta a quella del sindaco De Vincenzi, al cui interno figurano esponenti del Partito Democratico locale, fosse la posizione politicamente naturale per il partito che rappresento sul territorio – aggiunge Rozzi -. Fratelli d’Italia fa della coerenza, da sempre, uno dei suoi punti di forza e merita la rappresentanza all’interno dell’istituzione”.

“Quella dalla Lista Indipendente per Pietra è pertanto una separazione identitaria, non di contenuti – spiega -. Continuo a sostenere il programma proposto in campagna elettorale e la mission di indipendenza dai poteri forti e dagli ordini calati dall’alto, nell’unico interesse di Pietra Ligure. Ho dimostrato di saperlo fare già negli anni trascorsi – conclude la consigliere Rozzi -, prendendo a volte posizioni scomode; continuerò a farlo”.