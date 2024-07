Approccia una 18enne esibendo le parti intime al parco giochi: turista 50enne denunciato a Finale

Violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. Questi i reati contestati dalla Polizia Locale di Finale Ligure a un cinquantacinquenne lombardo in vacanza in riviera protagonista di un gesto che gli è costato una pesante denuncia.

L’uomo si trovava all’interno di un parco pubblico con giochi per bambini quando improvvisamente ha cominciato ad esibire le parti intime, in particolare nei confronti di una ragazza appena maggiorenne nei confronti della quale avrebbe anche messo in atto un approccio fisico contro la sua volontà.

Ad intervenire sul posto, in prima battuta, l’agente di quartiere in servizio nel rione d Pia che, dopo avere imposto al turista d'interrompere la maldestra “esibizione”, ha chiesto supporto ai colleghi del comando di via Ghiglieri insieme ai quali ha tranquillizzato la vittima, provvedendo nel contempo a identificare l’uomo e, di concerto con il magistrato di turno, il dottor Luca Traversa, contestando allo stesso le gravi condotte poste in essere poco prima.