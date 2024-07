Una veleggiata per ricordare Gallieno Ferri, uno dei creatori di Zagor

Un mito.

Non può che essere definito così il Maestro Gallieno Ferri.

Nato a Genova nel 1929, ha attraversato con i suoi disegni la storia del fumetto italiano.

La svolta della sua carriera avviene nel 1961, quando crea, insieme a Sergio Bonelli (che si celava, all’epoca, sotto lo pseudonimo di Guido Nolitta), un personaggio nuovo dalle caratteristiche, per l’epoca, inusuali e straordinarie: Zagor, lo Spirito con la scure.

Le storie di Zagor si sono rivelate, negli anni, un compendio di ogni possibile tipologia di avventura che la mente umana sia in grado di concepire.

Partendo dal genere western - che in quegli anni imperava e che aveva da tempo raggiunto il suo apice con Tex, lo Spirito con la scure ha aperto le porte alla fantascienza, all’horror, al fantasy, alla narrativa salgariana, a quella alla Burroughs, spaziando in ogni universo narrativo senza freni e senza limiti. La sua saga è ancora oggi ben salda, viva e vegeta, ha compiuto 63 anni e ha superato i settecento albi mensili pubblicati (senza contare le varie pubblicazioni speciali, fuori serie e da libreria).

Il Maestro ha sempre avuto molto a cuore il suo personaggio: non solo ha disegnato tantissime delle sue storie, ma è stato anche, finché in vita, il copertinista fisso di tutte le collane a lui dedicate.

Un altro personaggio della scuderia Bonelli che gli deve molto è Mister No, nato nel 1975 ancora dalla fantasia di Sergio Bonelli; un antieroe bastian contrario che affronta avventure di ogni genere in Amazzonia, dove sbarca il lunario portando in giro i turisti su uno scalcinato aeroplano Piper. Per lui il Maestro ha disegnato le prime centoquindici copertine e molti episodi.

La copertina del numero 1 di Mister No disegnata da Gallieno Ferri

Sono numerosi gli eventi in cui Ferri, che è mancato nel 2016, viene ricordato e celebrato, in particolare in Liguria. L’ultimo in ordine di tempo si svolge a Recco, città in cui ha vissuto.

Ogni anno il C.A.V.M. (Club Amici Vela e Motore) locale organizza una veleggiata intitolata all’artista. Ferri era infatti, tra le altre cose, un appassionato velista. Ogni giorno usciva all'alba, con ii suo Laser, per fare due bordi a vela nel Golfo Paradiso davanti a casa.

Gallieno Ferri in barca a vela, dalla pagina Facebook ufficiale della Famiglia Ferri

La Quinta Edizione del Trofeo Gallieno Ferri avrà luogo il 28 luglio prossimo alla presenza dei familiari del Maestro. Comincerà alle ore 6 del mattino.

La cerimonia di premiazione si svolgerà alla fine della veleggiata, tra le 11:00 e le 12:00, presso la sede del C.A.V.M., che si trova lungo la passeggiata mare, sul lato levante di Recco. Al suo interno sarà possibile ammirare una mostra di tavole originali del Maestro.

La veleggiata è aperta a tutte le derive e la classifica sarà redatta in tempo compensato.

L'evento è inserito nel calendario delle manifestazioni sportive del C.A.V.M.

A tutti gli atleti verrà donata un maglietta originale raffigurante Zagor.

Il bando di regata e le iscrizioni sono disponibili presso il Club Amici Vela e Motore di Recco (Tel. 0185-74357).