Rincari Telepass: come affrontare le nuove tariffe e le alternative

In questi mesi la stampa ha dato ampio risalto alle nuove tariffe Telepass, il noto servizio di telepedaggio autostradale; del resto l’aumento tariffario, peraltro percentualmente consistente, riguarda più di 7 milioni di automobilisti.

L’aumento, annunciato con il dovuto anticipo, è diventato operativo a partire dal 1° luglio 2024 e ha riguardato i vari piani proposti dallo storico gestore. Vista la consistenza dei rincari, molti automobilisti hanno cercato soluzioni alternative.

Rincari Telepass: soluzioni alternative

Una possibilità che un cliente Telepass può prendere in considerazione se ritiene eccessivo l’aumento tariffario è quella di disdire il contratto (può farlo gratuitamente); sarà sufficiente comunicare la volontà di recesso secondo le modalità previste e restituire il transponder. Non subirà quindi gli aumenti e pagherà i pedaggi in modo tradizionale (contanti o carte). Il risparmio esiste, ma si deve considerare che non si avrà più il vantaggio di saltare le lunghe code ai caselli.

Un’altra possibilità è rappresentata da UnipolMove , una soluzione di telepedaggio analoga a Telepass che viene proposta dal noto brand assicurativo UnipolSai. UnipolMove propone tariffe decisamente convenienti e attualmente ha in corso anche una promozione valida fino al 31 luglio 2024.

Analizziamo quindi le nuove tariffe di Telepass e quelle proposte da UnipolMove.

Telepass: i rincari in vigore dal 1° luglio 2024

Telepass propone piani con telepedaggio autostradale e altri servizi quali accesso all’Area C di Milano, traghetto Stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche e altri servizi di mobilità (questi ultimi previsti nel piano Plus). Ecco i dettagli dei rincari dei 4 piani principali.

Telepass Base : il canone mensile è passato da 1,83 a 3,90 euro .

: il canone mensile è passato . Telepass Pay per Use : da 2,50 euro al mese nei mesi di utilizzo a 1 euro/giorno di utilizzo + 1 euro/giorno per i servizi aggiuntivi ; costo di attivazione una tantum di 10 euro.

: da a ; costo di attivazione una tantum di 10 euro. Telepass Easy (non più attivabile) : il canone mensile è passato da 2,50 a 4,64 euro .

: il canone mensile è passato . Telepass Plus: il canone è passato da 3 a 5,14 euro al mese. Gli utenti Base che a Plus possono sfruttare una promozione a 3,90 euro/mese fino a dicembre 2025; in seguito il canone sarà di 4,90 euro/mese. I nuovi clienti del servizio invece pagheranno fin dall’inizio 4,90 euro/mese (fatte salve eventuali promozioni).

Si ricorda inoltre la spesa aggiuntiva prevista per i clienti che in un trimestre superano i 350 euro di spese complessive per i pedaggi, ai quali sarà addebitato un ulteriore costo di 3,72 euro al mese.

L’alternativa UnipolMove

Questi sono i piani per clienti consumer proposti da UnipolMove:

UnipolMove Base – con l’attuale promozione è prevista la gratuità del canone per un anno (anche sul secondo dispositivo), dopodiché si passerà a un canone di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e di 1 euro al mese per il secondo. Attivazione e consegna gratuite.

con l’attuale promozione è prevista la dopodiché si passerà a un canone di per il primo dispositivo e di per il secondo. Attivazione e consegna gratuite. UnipolMove Pay per Use - Il canone è di 0,50 euro al giorno nel giorno di utilizzo e ad oggi è previsto uno sconto del 50% sull’attivazione (5 euro una tantum invece di 10). Il canone si attiva al primo impiego del dispositivo e vale fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Altri servizi previsti da UnipolMove sono ad esempio i seguenti: parcheggi convenzionati, strisce blu, Area C di Milano, altri servizi di mobilità come tagliando auto (per adesso solo in Lombardia), riparazione vetri, soccorso stradale, skipass o pagamento del bollo auto.