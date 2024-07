Gratarola su case e ospedali di Comunità : "Il Piano prosegue, per il 2024 fine lavori in dieci strutture"

“Voglio rassicurare la Cisl: su Case e Ospedali di Comunità non c’è nessun silenzio, ma un programma di interventi che prosegue. Entro il 2024, saranno terminati i lavori in 10 nuove strutture, 26 nel 2025, 7 nel 2026. Dunque, le 32 Case di Comunità e gli 11 Ospedali previsti in Liguria saranno pronti entro la scadenza che il PNRR stabilisce”. L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola risponde così alla nota diffusa oggi dal segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri.

“Non c’è nessun rischio che queste strutture restino ‘scatole vuote’ – aggiunge l’assessore alla Sanità – Pur essendo consapevole della cronica e generale carenza di alcune professioni sanitarie, a fine dicembre 2023 è stata approvata una delibera di Giunta che ha fissato i fabbisogni del personale in aderenza al Decreto Ministeriale 77".

"In questo documento - conclude - si tiene conto del personale già esistente, del turn over e quindi di quello nuovo da assumere. L’entrata in servizio progressiva di queste strutture nell’arco di un triennio offre il vantaggio di poter reperire il personale con una maggiore gradualità anche in termini di sostenibilità economica. È infine sempre aperta l’interlocuzione con il Governo e con la Conferenza Stato Regioni per tenere costantemente acceso un faro sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, strumento economico fondamentale di sostegno del nostro sistema sanitario e quindi anche delle nuove strutture realizzate grazie al Pnrr”.