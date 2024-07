Un matrimonio “mondiale” ad Alassio: il “Sì” del giornalista della CNN Farzan Sabet e Jasmine (FOTO)

Il 12 luglio scorso, la splendida cornice del Belvedere di Santa Croce ad Alassio ha fatto da sfondo al matrimonio “mondiale” del giornalista della CNN Farzan Sabet e di sua moglie Jasmine. Con l'Isola Gallinara sullo sfondo, i due hanno detto “Sì” davanti a 120 ospiti provenienti da 22 Paesi, tra cui Inghilterra, Svezia, Svizzera, Pakistan, Iran, Filippine, solo per citarne alcuni.

La cerimonia, celebrata con rito persiano da un amico della coppia, ha visto Farzan, di origini persiane (Shiraz), e Jasmine, svizzera di origine indiana da parte paterna, unirsi in matrimonio. I due vivono tra la Svizzera e Londra. Ma perché scegliere Alassio per sposarsi? “Jasmine, da bambina, veniva in vacanza nella nostra città con la famiglia – spiega l'event planner Lucia Leone –. Alassio le è rimasta nel cuore, tanto da voler celebrare qui il suo matrimonio”.

Questo evento conferma Alassio come una wedding destination sempre più apprezzata a livello internazionale, come sottolinea il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Alassio, Angelo Galtieri: “È un percorso iniziato da tempo, con le Amministrazioni precedenti, quando c’era Lucia Leone. Ad Alassio il mercato dei matrimoni è in continua crescita, con ricadute positive per tutta la città. Gli ospiti spesso si fermano, scoprono e si godono il territorio. Recentemente abbiamo celebrato anche il matrimonio di una coppia di origine anglosassone, ma residenti in Costa Azzurra, con significative ricadute promozionali ed economiche”.

Farzan e Jasmine hanno trascorso una settimana ad Alassio, tra pre-wedding e matrimonio. Anche gli ospiti hanno avuto l'opportunità di scoprire le bellezze della Baia del Sole nel periodo più bello dell’anno. Oltre all’indiscutibile aspetto poetico, l'evento ha avuto un notevole impatto economico, coinvolgendo hotel, ristoranti, bar, attività commerciali, fioristi, fotografi, videomaker e molte altre categorie di Alassio.

“È sempre un’emozione organizzare un matrimonio, un evento, ma quando scelgono Alassio mi si riempie il cuore – conclude Lucia Leone –. Alassio come wedding destination è una location unica, che racchiude tanti professionisti e un pizzico di magia. Sposarsi ad Alassio... Sì, lo voglio”.