Vado, nuova rotatoria in via Piave all'intersezione con via Montegrappa. Il sindaco: "Migliorerà sicurezza stradale e viabilità"

La realizzazione di nuova rotatoria in via Piave a Vado Ligure all'intersezione con via Montegrappa.

Nel prossimo Consiglio Comunale vadese verrà richiesta l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo di un intervento che andrebbe così a migliorare la sicurezza in una zona dove non sono mancate le criticità negli anni.