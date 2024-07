Albissola Marina, torna protagonista dell'estate Uga con la quarta edizione di "Pane Acciughe e Ceramica"

Mercoledì 24 luglio, dalle ore 18:30, torna protagonista Uga l’acciuga per le strade di Albissola Marina.

Pane, Acciughe & Ceramica, la manifestazione ideata da Marzia Pistacchio e Indaco Eventi in collaborazione con il Comune albissolese giunta alla sua quarta edizione, per quest'anno vede buone e belle novità.

Uga, creata in ceramica da Monica Viglietti, sarà la protagonista di un contest gastronomico che avrà come il tema l’acciuga fashion day. A giudicare i piatti in gara, ideati dai ristoratori, le gastronomie e i bar di Albissola Marina, una giuria di eccellenza, posizionata in Pozzo Garitta alle ore 19,00: la politica in cucina Renata Briano, il tiktoker campione della nazionale italiana calcio non vedenti Sebastiano Gravina in arte Videociecato, l’artista Roberto Scarpone, la giornalista Paola Gavarone e l’esperta di moda Beatrice Zappa.

Intanto per i caruggi di Albissola i visitatori potranno apprezzare lo street food e la musica itinerante dei "Pulin and the Little Mice" e gironzolare tra i laboratori ceramici aperti l’occasione. Grande spazio anche per i bimbi con una postazione di giochi gonfiabili in piazza Liguria, dove alle 22 avverrà la premiazione dei piatti in gara in compagnia di tutta la giuria e dei musicisti.

"Pane acciughe e ceramica è un evento a cui teniamo particolarmente, un appuntamento irrinunciabile perché riunisce la cultura del cibo a quella dell'arte e questa probabilmente è la chiave vincente di questo format che ogni anno richiama un grande pubblico - affermano le organizzatrici - Siamo felici di poter continuare la collaborazione con la nuova amministrazione comunale e portare così nuove idee per valorizzare sempre più Albissola Marina".