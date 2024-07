Albenga Jazz Festival 2024: nel centro storico la musica si fonde con l’arte e la storia

Dodicesima edizione per l’atteso Albenga Jaz Festival, che per il 2024 prevede un concerto in anteprima il 1° agosto 2024 e quattro giorni consecutivi di musica dal 18 al 21 agosto 2024.

L’Albenga Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Le Rapalline in Jazz APS con il patrocinio del Comune di Albenga ed il fondamentale contributo della Fondazione De Mari.

“Nel corso degli anni l’Albenga Jazz Festival è diventato uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione estiva - afferma il sindaco Riccardo Tomatis-. La musica si fonde con la storia e l’arte del nostro straordinario Centro Storico, regalando emozioni uniche agli appassionati e ai neofiti di questo genere musicale. Quest’anno le mattinate saranno dedicate alle “prove aperte” dell’orchestra “Le Rapalline Jazz Band”. Nel pomeriggio, poi, sono previsti concerti in tutte le piazze del centro di Albenga, permettendo agli artisti di esibirsi in straordinarie location e agli appassionati e a tutti coloro che parteciperanno o assisteranno ai concerti di apprezzare a pieno ogni angolo della nostra città. Sono certo, infatti, che chi ama il Jazz abbia la giusta sensibilità per apprezzare al meglio tutti gli aspetti del nostro territorio. I concerti serali continueranno a svolgersi in Piazza San Michele cuore pulsante della nostra città. Si esibiranno i grandi nomi del panorama internazionale del Jazz in performance uniche, che ogni anno ci riservano fantastiche ed emozionanti sorprese. Ci tengo a ringraziare della proficua collaborazione l’associazione “Le Rapalline”, Andrea Anfossi suo presidente e la Fondazione De Mari che contribuisce attivamente alla crescita di questa splendida iniziativa e invito tutti a partecipare agli eventi in programma. Sono certo che ne sarete entusiasti”.

Affermano Marta Gaia e Camilla Vio assessori del Comune di Albenga: “Come Amministrazione abbiamo sempre puntato molto sulla valorizzazione di tutti quegli aspetti che caratterizzano Albenga: la sua storia, l’arte e la cultura. L’Albenga Jazz Festival si inserisce assolutamente in questo contesto e porta nella nostra città artisti di fama internazionale coinvolgendo tutti gli appassionati del genere e non solo. Anche quest’anno gli eventi principali saranno in Piazza San Michele, ma invito tutti a partecipare anche agli eventi pomeridiani e mattutini che sapranno regalare grandi emozioni. Anche per i nostri turisti sarà sicuramente un ottima occasione per apprezzare la nostra città sotto le notte della musica Jazz”.

"Quest'anno, il festival si aprirà con un'anteprima speciale il primo agosto alle 21:15 nella Cattedrale di San Michele, con un concerto all'organo Serassi, organizzato in collaborazione con l'Associazione Valle in Musica", commenta Andrea Anfossi, presidente dell'associazione Le Rapalline in Jazz APS.

"La rassegna vera e propria inizierà il 18 agosto con un concerto pomeridiano della Banda Giuseppe Verdi di Albenga, che presenterà un repertorio jazzistico arricchito da solisti ospiti. Dal 19 al 21 agosto, il programma si intensifica con una serie di eventi imperdibili. Il 19 agosto, oltre ai concerti pomeridiani alle 18 nelle piazzette del centro storico, avremo anche la presentazione del libro di Rodolfo Cervetto presso la Libreria Mondadori al mattino. Inoltre, tutte le mattine si svolgeranno le prove aperte d'orchestra della Big Band della costituenda Orchestra Giovanile Rapalline Jazz Band, diretta dal maestro Riccardo Zenia, presso i Chiostri Siccardi".

"I concerti principali inizieranno alle 21:30 in Piazza San Michele: il 19 agosto Elia Bastida, talentuosa violinista catalana, e il grande sassofonista americano Scott Hamilton, accompagnati dal Trio di Juan Chamorro di Barcellona; il 20 agosto Flo, straordinaria cantante napoletana che mescola jazz, world music e musica popolare, accompagnata dal Trio di Enrico Zanisi, pianista jazz italiano di livello internazionale; il 21 agosto Jazz Defender Quintet, un gruppo emergente inglese che difende la tradizione del jazz con un tocco innovativo, mescolando elementi di rap, hip hop e soul music".

"Ringraziamo di cuore l'amministrazione comunale di Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis, la Fondazione De Mari per il loro prezioso contributo annuale, e tutti gli sponsor che ci sostengono. Un grande grazie anche ai volontari dell'Associazione Rapalline in Jazz APS", conclude Anfossi.

CONCERTI SERALI

I concerti si terranno il 19, 20 e 21 agosto 2024 nel Centro Storico, in Piazza San Michele, alle ore 21,30 dove si esibiranno gli artisti di maggior prestigio e fama.

Lunedì 19 agosto suonerà la band "ÈLIA BASTIDA MEETS SCOTT HAMILTON" & JOAN CHAMORRO TRIO.

Solisti di due generazioni si incontrano.

Èlia Bastida, giovane e talentuosissima violinista catalana (ma è anche bravissima cantante e sassofonista) incontra il sax tenore del grande Scott Hamilton, musicista statunitense dotato di una sonorità e di un fraseggio unici e che vanta prestigiose collaborazioni (tra i molti, Benny Goodman, Gerry Mulligan, Roy Eldridge). Connubio inusuale quello tra violino e sax tenore, ma di grande interesse e originalità. Nel proporre un repertorio che spazia dal jazz classico al be bop e alla bossa nova, saranno accompagnati dal trio di Joan Chamorro, fondatore e direttore della ormai “mitica” Sant Andreu Jazz Band di Barcellona, orchestra giovanile fucina di grandi talenti internazionali (Andrea Motis, Rita Payes, Joan Mar Sauqué, la stessa Èlia Bastida e molti altri).

Martedì 20 agosto avremo il concerto di FLO’ E ENRICO ZANISI trio – ANDA, Canzoni di fuga e meraviglia.

ANDA è l’esortazione al cammino, alla fuga, alla scoperta. Sono questi i protagonisti del concerto di Flo e Enrico Zanisi: cantautrice e attrice lei, jazzista raffinatissimo lui. Un viaggio profondo e pieno di leggerezza, dove il jazz s’intreccia alla musica migrante del sud del mondo e alla canzone d’autore di esuli e camminanti. Un concerto in cui musica e parole raccontano storie di viaggi affascinanti. Flò, voce; Enrico Zanisi, pianoforte; Joe Rehmer, contrabbasso; Alessandro Paternesi, batteria

Mercoledì 21 agosto si esibirà il quintetto THE JAZZ DEFENDERS

Con soddisfazione siamo i primi in Italia a presentare questa formazione di Bristol (Inghilterra), che sta riscuotendo grandi consensi anche negli Stati Uniti. I JAZZ DEFENDERS, guidati da George Cooper, uno dei pianisti più formidabili del Regno Unito, difendono la tradizione, ispirandosi al sound Blue Note e all’hard bop classico di Art Blakey Horace Silver e Lee Morgan, che vengono però attualizzati e arricchiti da composizioni originali. Il loro stile, improntato ad un soul jazz moderno, combina solidi groove e accattivanti linee di fiati, fondendo soul, jazz, hip hop, colonne sonore e groove in un'unione magistrale che lascia il pubblico ipnotizzato. Il risultato è un suono affascinante e unico, tanto ballabile quanto piacevole da ascoltare.

FESTIVAL OFF

Giovedì 1° agosto 2023, alle ore 21,15, si terrà, quale anteprima del Festival, un concerto all’organo Serassi della Cattedrale di San Michele del giovane e già affermato organista Ismaele Gatti.

Ismaele Gatti è nato a Como nel 1998. Ha conseguito presso il Conservatorio della sua città i diplomi di Pianoforte e di Organo. Nel 2019 ha conseguito il Master of Arts in Music Performance di Organo presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano Presso il medesimo istituto ha conseguito nel 2021 il Master of Arts in Specialized Music Performance. Svolge un’intensa attività concertistica, che lo ha portato a esibirsi in numerose occasioni all’organo, al pianoforte e al clavicembalo in Italia e all’estero. Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Valli in Musica.

Tutte le mattine (19, 20 e 21 agosto) dalle ore 10 alle ore 12, si terranno, presso i Chiostri Ester Siccardi, le “Prove d’orchestra in morning mood” della costituenda orchestra giovanile “Rapalline Jazz Band”, diretta dal Maestro Riccardo Zegna in collaborazione con il Maestro Corrado Trabuio. L’orchestra debutterà al Festival con il concerto pomeridiano del 21 agosto.

Nel corso dei pomeriggi, nei giorni 18, 19, 20 e 21 agosto, si terranno, alle ore 18, quattro concerti, due (18 e 21 agosto) in Piazza San Domenico, uno (19 agosto) in Piazza Trincheri, uno (20 agosto) in Piazza San Siro.

Domenica 18 agosto, ore 18, Piazza San Domenico – Concerto del Complesso Bandistico Giuseppe Verdi di Albenga. Visto il successo dello scorso anno replichiamo, con ospiti e repertorio differenti, ma sempre legati al mondo del Jazz, il concerto del Complesso Bandistico “GIUSEPPE VERDI”. Anche quest’anno è prevista la partecipazione di solisti italiani di fama internazionale come Gianpiero Lo Bello (tromba) e Paolo Maffi (Sax).

Lunedì 19 agosto, ore 18, Piazza Trincheri – Simone Magioncalda Trio

Dall’unione delle loro esperienze e del loro pensiero musicale, i giovanissimi musicisti liguri Simone Magioncalda (chitarra), Andrea Amato (contrabbasso) e Samuele Cavallone Batteria) concepiscono un repertorio vario, le cui colonne portanti sono: improvvisazione, creatività.

Martedì 20 agosto, ore 18, Piazza San Siro – D4rki quartet

Dopo un’esperienza individuale pluridecennale su ogni genere di palco, affrontando ogni tipo di repertorio e affiancando i più grandi artisti del panorama classico e pop/rock contemporaneo, le quattro artiste (Sylvia Catasta: flauto Adriana Ester Gallo: violino Silvia Mangiarotti: viola Sofia Volpiana: violoncello) hanno unito le loro creatività realizzando così un progetto che potesse legare mondi e linguaggi distanti tra loro che da sempre le accomuna. L’epicità e la potenza delle sonorità rock sono trasformate senza perderne il carattere, esaltandone gli aspetti grazie all’essenzialità del più intramontabile ensemble da camera: il quartetto D4RKY.

Mercoledì 21 agosto, ore 18, Piazza San Domenico – Rapalline Jazz Band – diretta dal Maestro Riccardo Zegna.

Nell’ambito musicale, ed in particolare nell’ambito della musica Jazz è fondamentale, per la formazione dei giovani musicisti, poter suonare in una grande orchestra, nel Jazz definita anche come big bandQuasi tutti i più importanti solisti del jazz americano hanno sempre dato grandissima importanza, per il loro sviluppo musicale, al fatto di aver vissuto, da giovani, l’esperienza della big band. Ci riferiamo a musicisti importantissimi, quali, per citare alcuni esempi, Louis Armstrong Duke Ellington Count Basie, Benny Goodman, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Lester Young, Clifford Brown, Miles Davis, Ella Fitzgerald. Inoltre, la musica per big band jazz, oltre al valore formativo, ha un enorme fascino intrinseco, e può contribuire a porre in evidenza e a valorizzare, oltre ai solisti, la creatività di compositori ed arrangiatori. La nostra associazione ha pensato di promuovere la nascita di una orchestra jazz, riservando la partecipazione a musicisti che non abbiano ancora compiuto i trent’anni di età. La Big Band, diretta dal Maestro Riccardo Zegna (pianista, compositore, arrangiatore e didatta), coadiuvato dal Maestro Corrado Trabuio, si esibirà per la prima volta nella giornata conclusiva del Festival. L’obiettivo è quello di rendere l’orchestra sempre più coesa, originale ed aperta all’inserimento di nuovi giovani.

Il 19 agosto, presso la Libreria Mondadori di Albenga, si terrà la presentazione del libro “I suoni della vita” di Rodolfo Cervetto. Parteciperà l’autore

Una suggestiva creatura letteraria tra fantasia e divulgazione storica; un libro generoso, dove la passione per il jazz di chi scrive non è circoscritta all'autore ma cerca compagni e complici. I fantasmi di Charlie Parker, di Art Blakey e dei grandi maestri del jazz classico abitano queste pagine e accompagnano il lettore ai giorni nostri, con la promessa che non solo di musica si tratta ma della vita stessa, la più autentica vita possibile. Rodolfo Cervetto (Genova, 1971) è uno dei batteristi jazz più apprezzati in Italia, con prestigiose collaborazioni in oltre 25 anni di carriera.

Tutti gli eventi programmati si terranno ad Albenga e saranno ad ingresso libero. In caso di maltempo i concerti si terranno al Teatro Ambra.

In gallery il programma dettagliato.