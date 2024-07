Giustenice, tutto pronto per la cena medievale e il Palio dei Carri

Come da tradizione, anche quest'anno in occasione dell'ultimo weekend di luglio il Medioevo rivive nell'entroterra pietrese con il Palio di Giustenice.

Si parte venerdì 26 luglio, dalle 20.30, con la cena medievale in piazza San Michele le cui prenotazioni sono andate completamente sold out. Il "Gran Baccanale dei Marchesi del Carretto" offre un’opportunità ricca di fascino per gustare le ottime preparazioni d’epoca, cucinate secondo le antiche ricette assistendo contemporaneamente alla sfilata in costume quattrocentesco.