Liste d'attesa, il consigliere Brunetto (Lega) plaude la nuova legge nazionale: "Un passo avanti verso lo smaltimento"

"La nuova legge del Governo di centrodestra approvata in Parlamento rappresenta un passo in avanti per migliorare la situazione delle liste d’attesa nel settore della sanità pubblica, anche della Liguria". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.





"Si tratta di un provvedimento che in maniera chiara razionalizza i meccanismi di prenotazioni e visite per ridurre i tempi a vantaggio dei cittadini - spiega Brunetto -. Andrà a regime a breve e quindi consentirà di vedere i primi risultati già entro il prossimo autunno, dando risposte concrete agli utenti e maggiore efficienza al servizio sanitario nazionale. Verrà istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, gestita dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), per agevolare i cittadini nell'accesso ai servizi sanitari. Sempre per smaltire e organizzare le prenotazioni sarà creato un Centro unico prenotazioni (Cup) a cui fare riferimento a livello regionale o infraregionale, che includerà gli erogatori pubblici e privati convenzionati. Per agevolare la prenotazione autonoma da parte dei pazienti di visite e prestazioni sanitarie, la nuova legge incentiverà l'adozione di soluzioni digitali e un sistema grazie al quale disdire, confermare o cancellare gli appuntamenti anche da remoto. C’è poi la cosiddetta norma ‘salta fila’ per aiutare a superare i ritardi nelle visite. Inoltre, ambulatori e laboratori rimarranno aperti anche nei fine settimana e i tempi di erogazione delle prestazioni potranno essere prolungati. Un altro importante articolo della nuova legge riguarda l’abolizione ovvero il superamento del 15% del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Ci sarà infine una tassazione agevolata, con una flat tax al 15% sulle prestazioni orarie aggiuntive, per i professionisti sanitari impegnati nella riduzione delle liste d’attesa".