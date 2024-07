I cantieri della settimana sulla A6, lavori sospesi lungo l'A10

Di seguito indichiamo i cantieri sulla A6 Torino-Savona dal 29 luglio a 4 agosto che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Savona

tra Mondovì e Niella Tanaro dal km 64+620 al km 67+824, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per interventi di adeguamento sismico sul viadotto Cento nord dal 12/07/2024 al 05/11/2024 (2).

tra Ceva e Millesimo dal km 93+350 al km 97+115, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sui viadotti Batei e Spinzei sud, dal 27/06/2024 al 31/12/2024;

tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+700, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sui viadotti San Bernardo e Colla, dall’ 08/04/2024 al 31/12/2024;

tra Millesimo e Altare dal km 101+020 al km 102+730, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sui viadotti Strette I e Strette II dal 19/04/2024 al 31/12/2024;

tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+900, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per interventi di adeguamento sismico sul viadotto Bormida di Pallare sud, dal 21/06/2024 al 31/12/2024;

tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 122+100, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 e 4 dal 17/09/2023 al 30/09/2024 (1).

Direzione Torino

tra Savona e Altare dal km 122+928 al km 109+650, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 e 4 dal 17/09/2023 al 30/09/2024 (1).

tra Niella Tanaro e Mondovì dal km 67+025 al km 66+175, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per interventi di adeguamento sismico del viadotto Cento nord dal 12/07/2024 al 05/11/2024 (2).

(1) = configurazione di cantiere che garantirà due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior traffico.

(2) = gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

Chiusure di Tratta dal 29 luglio al 4 agosto 2024

Direzione Savona

Tratta Millesimo - Altare in Direzione Sud

dalle ore 22:00 del 30/07/24 alle ore 06:00 del 31/07/24

dalle ore 22:00 del 31/07/24 alle ore 06:00 del 01/08/24

Il traffico proveniente da Torino e diretto a Savona dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Millesimo e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Altare. Si consiglia di percorrere la S.P. 28 bis e poi la S.P. 29.

Sarà assicurato il transito ai veicoli dei soccorsi sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Svincolo Bivio A6/A10 Direzione Genova

dalle ore 22:00 del 01/08/24 alle ore 06:00 del 02/08/24

Il traffico proveniente da Torino e diretto sulla A10 Genova/Ventimiglia in direzione Genova dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Savona/Vado per poi rientrare in ambito autostradale alla stazione di Albisola in direzione Genova.

Direzione Torino

Tratta Savona – Altare in Direzione Nord

dalle ore 22:00 del 01/08/24 alle ore 06:00 del 02/08/24

Il traffico proveniente dalla A10 Genova – Ventimiglia e diretto a Torino dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Savona – Vado e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Altare percorrendo la S.S. 1 e infine la S.P. 29. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei soccorsi sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

I cantieri sulla tratta A10 Savona-Ventimiglia sono sospesi dal 27/07/2024 al 09/09/2024, salvo interventi per ripristino delle condizioni di sicurezza dovute a incidenti o eventi imprevisti.